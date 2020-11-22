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Во Львове выбрали мэра города, фото: «Українські новини»
Выборы мэра Львова — стали известны результаты экзит-пола (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146838-vybory-mera-lvova-stali-izvestny-rezultaty-ekzit-pola-infografika.htmlРакурс
Во Львове сегодня состоялось голосование в рамках второго тура выборов городского головы. Кандидатами, прошедшими во второй тур, были действующий мэр города Андрей Садовый и представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка.
Победителем второго тура стал Садовый. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Согласно результатам экзит-пола, за Садового проголосовали 62,8% избирателей, в то время, как за Синютку — 37,2%.
Отмечается, что предельная погрешность этого экзит-пола составила 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта. Опрос проводился на 60 участках.
Напомним, полиция открыла три уголовных производства в отношении членов УИК в связи с выявленными нарушениями во время сегодняшних выборов городского главы Львова.
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