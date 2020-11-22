Во Львове выбрали мэра города, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n146838-vybory-mera-lvova-stali-izvestny-rezultaty-ekzit-pola-infografika.html

Ракурс

Во Львове сегодня состоялось голосование в рамках второго тура выборов городского головы. Кандидатами, прошедшими во второй тур, были действующий мэр города Андрей Садовый и представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка.

Победителем второго тура стал Садовый. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Согласно результатам экзит-пола, за Садового проголосовали 62,8% избирателей, в то время, как за Синютку — 37,2%.

Отмечается, что предельная погрешность этого экзит-пола составила 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта. Опрос проводился на 60 участках.

Напомним, полиция открыла три уголовных производства в отношении членов УИК в связи с выявленными нарушениями во время сегодняшних выборов городского главы Львова.