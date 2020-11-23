Прикордонники. Фото: прес-служба ДПС

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Українські прикордонники врятували громадянина Туреччини після падіння на проїжджу частину. Вони охороняли посольство України в Анкарі, як згодом побачили, що людина знепритомніла від епілептичного нападу

Побачивши чоловіка на дорозі, прикордонники без зволікань кинулися надавати йому допомогу. Про це повідомляє прес-служба прикордонної служби.





Повідомляється, що старший прапорщик Володимир Годевський спершу помітив у монітор системи відеоспостереження, що людина, якій стало зле, впала на проїжджу частину та одразу доповів лейтенанту Сергію Кравченко.





Офіцер-прикордонник змінився з чергування та без зволікань кинувся надавати допомогу разом зі старшим прапорщиком, який помітив падіння чоловіка, та дружиною посла Тетяною Сибігою.

Ми побачили, що людина лежить серед дороги та захлинається піною, яка йде з рота. Поклавши чоловіка на бік, ми почали приводити його до тями, дали води попити, вмитися. Отямившись чоловік, якому було зле, дістав довідку та почав говорити: «епілепсія, епілепсія», — розповів Сергій Кравченко.



Після того, як чоловік опритомнів, прикордонники викликали співробітників турецької поліції, котрі несуть службу біля посольства. Вони взяли хворого співвітчизника під свою опіку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція нагородила військовослужбовця, який врятував від знущань чиновника собаку на Хмельниччині. Старший сержант наздогнав машину, якою директор Хмельницького обласного архіву та колишній заступник міського голови Хмельницького Володимир Байдич тягнув прив’язаного пса, і разом з дружиною почав рятувати собаку.