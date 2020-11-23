Одна из вакцин будет значительно доступнее для бедных стран

Вакцина. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса производителя AstraZeneca, которую разработали вместе с Оксфордским университетом, будет доступнее для бедных стран, чем вакцины других компаний.

В частности, известно, что она менее требовательна к условиям хранения, и будет значительно дешевле. Об этом сообщает The Guardian.

Вакцину компании AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения — при температуре от +2 до +7. Цена вакцины составит около 3 фунтов (4 долл.). Сейчас это самая дешевая предложенная цена среди всех вакцин на финальных стадиях испытания.

По результатам испытаний вакцины, ее эффективность может достигать 90% при меньшей концентрации в первой дозе. Хотя результаты, на первый взгляд, выглядят не так, как у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на том, что сравнивать вакцины не стоит. По их мнению, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей в легкой и тяжелой стадии COVID-19, сравнение между вакцинами некорректно.

Также отмечается, что вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как среди пожилых, так и среди молодых людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что еще одна вакцина от коронавируса показала высокую эффективность. Новый препарат разработали исследователи из Оксфордского университета. Он прекращает развитие симптомов болезни в 70% случаев применения. Такую эффективность показали масштабные испытания вакцины на более чем 200 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии.