Жителів ОРДЛО з російськими паспортами призивають до армії РФ

Громадян, які отримали російські паспорти, призивають до російської армії, фото: «Патріот Донбасу»

https://racurs.ua/ua/n147070-jyteliv-ordlo-z-rosiyskymy-pasportamy-pryzyvaut-do-armiyi-rf.html

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Росія з травня 2019 року роздає жителям тимчасово окупованих територій України свої паспорти.

Вже є випадки, коли громадян, які отримали російські паспорти, призивають до Збройних сил РФ. Про це заявив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Лисянський наголосив, що наявність у жителів ОРДЛО таких псевдоросійських паспортів не надає їм соціальний гарантів, таких як право на отримання пенсії, проте поширює на них обов’язок служити в регулярній армії РФ.

Також, за словами Лисянського, є факти того, що учням 9−11 класів на тимчасово окупованих територіях прискорюють видачу так званих «паспортів» місцевих псевдореспублік, щоб прискорити для них отримання так званих паспортів РФ.

Нещодавно український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що спецрейсами з ОРДЛО до пунктів видачі паспортів в РФ щодня доставляють близько 600 українців.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора нещодавно розповіли, чи переслідуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за отримання ними російських паспортів.