Жорсткий локдаун через COVID-19 — дати ймовірного “закриття” країни назвали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n147069-jorstkyy-lokdaun-cherez-covid-19-daty-ymovirnogo-zakryttya-krayiny-nazvaly-zmi.html

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Жорсткий локдаун в Україні можуть запровадити у грудні у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Перший варіант — з 25 грудня по 17 січня. Ці дати проговорювали з мерами і губернаторами приблизно тиждень тому. Такі дані наводить УП з посиланням на джерело в Офісі президента Володимира Зеленського.

Разом з тим, зважаючи на стрімке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, загальнонаціональний карантин можуть посилити і раніше. Інший варіант, який звучить у владних коридорах, — з 7 до 20 грудня. Однак усі джерела сходяться на тому, що остаточного рішення станом на 27 листопада немає, зазначає видання.

Це одна з версій. На уряді це не обговорювалося, тому це наразі лише чутки, — уточнило джерело в ОПУ.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із «локдауном вихідного дня». Обмеження діє до 30 листопада, але не виключено, що карантин вихідного дня продовжать до кінця року. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.