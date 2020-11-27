В Україні створили надувну САУ, фото: «Повернися живим»

https://racurs.ua/ua/n147068-naduvnu-artyleriysku-ustanovku-stvoryly-v-ukrayini-foto.html

Ракурс

В Україні створили надувну самохідну артилерійську установку (САУ).

Артилерійський макет 2С3 САУ «Акація» представили на полігоні Широкий Лан вчора, 26 листопада, повідомляється на сторінці благодійного фонду допомоги українським військовим «Повернися живим» у соціальній мережі Фейсбук.

Фонд разом з військовими ще у 2018 році розпочав роботу над створенням макетів артилерійського озброєння. Зазначається, що цей макет САУ було презентовано під час командно-штабних навчань, де він отримав схвальні відгуки.

Така надувна САУ призначена не лише для введення в оману противника, а й для проведення підготовки особового складу в навчальних центрах.

Нагадаємо, нещодавно на одному з військових полігонів відбулися вогневі випробування новітньої української реактивної системи залпового вогню «Буревій», створеної держпідприємством «Шепетівський ремонтний завод».