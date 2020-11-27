Бійка в Київській облраді — “слуги” почубилися з поліцією

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Бійка в Київській облраді сталася 27 листопада під час засідання, де мають обрати очільника обласної ради.

За повідомленнями журналістів, сутички сталися перед голосуванням. Частина депутатського корпусу хоче бачити на посаді голови Київської облради представника президентської партії «Слуга народу» Склярова. На засідання прибули також низка народних депутатів, зокрема з команди Володимира Зеленського.

Нагадаємо, напередодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко звинуватив Ярослава Москаленко, обраного від «За майбутнє" у підкупі голосів. У відповідь Москаленко поцікавився у Корнієнка, чи відомо йому про змову «Батьківщини» і «Слуг», і що в обмін за підтримку Склярова представниця партії Юлії Тимошенко нібито отримає посаду в Міністерстві регіонального розвитку, пишуть «Букви» у Фейсбук.

Також депутати з фракції «За майбутнє" заявляють, що стежити за голосуванням прибули двоє нардепів, які нині хворіють на коронавірусну інфекцію. Представники цієї партії викликали поліцію, але її виштовхали. В конфлікті брали участь «слуга» Олександр Дубінський та його колега з «Батьківщини» Костянтин Бондарьов. Після сутичок сесія облради продовжилася.