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Ракурс
Коронавірус у світі. Фото: IStock

Перелік країн «зеленої» зони оновило МОЗ (СПИСОК)

27 лис 2020, 16:42
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Коронавірус у світі продовжує ширитися, натомість Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн, які потрапили до «червоних» та «зелених» зон карантину.

До «червоного» переліку потрапили одразу 38 країн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 27 листопада, «червоними» залишаються Сполучені Штати Америки, Франція, Болгарія, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Країни "червоної" зони. Список: МОЗ


Країни "червоної" зони. Список: МОЗ

Натомість у «зеленій» зоні опинилися Велика Британія, Нідерланди, Словаччина, Іспанія, Бельгія, Монако.

Країни "зеленої" зони. Список: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу російського виробництва досі не тестувалася в інших країнах. Угорщина стала першою в Європі державою, яка отримала зразки препарату «Спутник V». Задля перевірки безпечності та ефективності російської вакцини, Угорщина додатково перевірить десять початкових доз вакцини.

Джерело: Ракурс


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