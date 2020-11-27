Коронавірус у світі. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n147066-perelik-krayin-zelenoyi-zony-onovylo-moz-spysok.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує ширитися, натомість Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн, які потрапили до «червоних» та «зелених» зон карантину.

До «червоного» переліку потрапили одразу 38 країн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 27 листопада, «червоними» залишаються Сполучені Штати Америки, Франція, Болгарія, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.









Натомість у «зеленій» зоні опинилися Велика Британія, Нідерланди, Словаччина, Іспанія, Бельгія, Монако.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу російського виробництва досі не тестувалася в інших країнах. Угорщина стала першою в Європі державою, яка отримала зразки препарату «Спутник V». Задля перевірки безпечності та ефективності російської вакцини, Угорщина додатково перевірить десять початкових доз вакцини.