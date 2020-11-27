Суд визначився з тим, кому належить торгова марка «Сбербанк», фото: V. Vizu

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Торговельна марка «Сбербанк» в Україні належить українському «Ощадбанку».

Відповідне рішення вчора, 26 листопада, ухвалив Касаційний господарський суд Верховного суду (ВС). Про це повідомляє прес-служба судової установи.

Отже, ВС підтвердив рішення суду попередньої інстанції від 10 серпня цього року.

Судова тяганина між український «Ощадбанком» та «Сбербанком Росії» тривала понад чотири роки. У 2016 році українську «дочку» «Сбербанку Росії» перейменували на «Сбербанк». В «Ощадбанку» розцінили такі дії як незаконне використання відповідної торговельної марки, котре може ввести клієнтів в оману.

В «Ощадбанку» свою позицію мотивували тим, що цій установі ще у вересні 2007 року було видане свідоцтво, згідно з яким «Ощадбанк» є єдиним законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України.

Водночас представники «Сбербанку Росії» намагались переконати суд у тому, що реєстрація «Ощадбанком» торговельної марки «Сбербанк» на території України порушує права їхньої установи і просили суд визнати відповідне свідоцтво «Ощадбанку» недійсним.

Зазначається, що Верховний суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги «Сбербанку Росії».