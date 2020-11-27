Разумков. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n147064-razumkov-sklykaie-velyku-naradu-u-radi-scho-obgovoruvatymut.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, скликає велику нараду у Верховній Раді у суботу, 28 листопада.

Під час наради планують обговорити ключові питання, які розглядатиме парламент у грудні. Про це розповіла прес-секретар Дмитра Разумкова Ольга Туній, передає УНН.

За її словами, на зустрічі будуть присутні керівники фракцій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очільник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники. Сам Разумков досі перебуває на самоізоляції через коронавірус, він приєднається до наради у режимі онлайн з дому.

Щодо завтрашньої наради голови Верховної Ради — так, вона планується. Це буде робоча нарада щодо ключових питань, які розглядатимуться парламентом у грудні. Запрошені керівники фракцій, прем‘єр-міністр, керівник ОП та його заступники, — заявила прес-секретар.



Як відомо, діра в державному бюджеті на кінець 2020 року становить 3 млрд дол. через відсутність запланованих запозичень, оскільки Україна не виконала умови МВФ для отримання траншу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник міністерства фінансів України Сергій Марченко заявив, що цьогоріч його відомство «трошки затрималось» з подачею проекту бюджету на наступний рік, але додав, що ключові параметри вже узгодили з МВФ.