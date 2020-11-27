Собі коханому — Офіс президента не обділили у бюджеті-2021, фото — Нацкорпус

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Ракурс

Оновлений варіант проекту державного бюджету України на 2021 рік передбачає збільшення видатків на Офіс президента.

Фінансування канцелярії Володимира Зеленського пропонується збільшити на 33%, водночас в проекті бюджету, схваленому 26 листопада в Кабміні до другого читання в Раді, скорочуються видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів.

Ключове оновлення бюджету — скорочення дефіциту майже на 30 млрд грн, заявив нардеп Ярослав Железняк.

Незрозуміло, як збільшуватимуть надходження та чому скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента збільшують на 33%, — передає слова Железняка прес-служба партії «Голос».

Перший заступник голови фінансового комітету проаналізував новий бюджет-2021 і стверджує, що у ньому зменшено видатки на Міносвіти (4 млрд), розвиток регіонів (майже на 5 млрд) і економічні міністерства (майже на 2 млрд), але водночас зросли «видатки на президента».

Железняк заявив, що раніше в Офісі президента обіцяли не підвищувати видатки на себе. Крім того, у бюджеті не співпадають показники, наприклад, плани збільшити надходження майже на 21 млрд грн.

Нагадаємо, що 26 листопада уряд оголосив, що домовився із МВФ про параметри бюджету на 2021 рік, а увечері терміново скликав засідання та ухвалив новий проект ДБУ, щоб подати його у Раду.

Діра в державному бюджеті на кінець 2020 року становить 3 млрд дол. через відсутність запланованих запозичень, оскільки Україна не виконала умови МВФ для отримання чергового траншу. Київ може сподіватися на позику МВФ на початку 2021 року.