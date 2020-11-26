Кабмін схвалив доопрацьований проект держбюджету на 2021 рік. Фото: 24tv.ua

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Доопрацьований проект державного бюджету на 2021 рік погодив Кабінет міністрів України.

Законопроект оперативно передадуть до Верховної Ради. Таке рішення уряд прийняв у ході позачергового засідання, яке відбулося 26 листопада. Очільник МОЗ Максим Степанов утримався під час голосування. Про це повідомлялося під час трансляції засідання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держбюджет-2021 залишається збалансованим та реалістичним до виконання. За словами очільника уряду, в наступному році Кабмін очікує зростання економіки, що дасть змогу продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону.

У фінальному проекті державного бюджету на наступний рік, який направлять до парламенту, закладено 1 трлн і 92 млрд грн доходів, а витрат — 1 трлн та 328 млрд грн. Також Кабмін скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У ході засідання прем'єр додав, що 26 листопада Міністерство фінансів успішно провело консультації з Міжнародним валютним фондом щодо державного бюджету.

Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що наступного тижня Верховна Рада розгляне проект державного бюджету на 2021 рік.