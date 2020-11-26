Бюджет-2021 — нардеп назвав нові терміни ухвалення Радою кошторису країни

https://racurs.ua/ua/n147000-budjet-2021-nardep-nazvav-novi-terminy-uhvalennya-radou-koshtorysu-krayiny.html

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Державний бюджет на 2021 рік буде внесено у Верховну Раду для голосування у другому читанні до кінця поточного тижня, а наступного відбудеться його розгляд у сесійній залі.

Про це розповів перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, інформує УНН.

Його (проект бюджету — ред.) точно буде внесено цього тижня, я думаю, що сьогодні-завтра", — повідомив нардеп.

За його словами, наразі відбуваються технічні моменти процесу.

На наступному тижні будуть намагатись ухвалити бюджет… Проблема в тому, що у нас є 10 днів для того, щоб ознайомитися з текстом, але, можливо, ми зробимо якесь виключення для цього. Я не впевнений що ми, як фракція (нардеп входить у фракцію «Голос» — ред.), наполягатимемо на розгляді всі 10 днів, — додав Железняк.



Нагадаємо, уряд досі не направив до парламенту доопрацьований спільно Міжнародним валютним фондом державний бюджет на 2021 рік. Раніше Железняк повідомляв, що основним «каменем спотикання» для схвалення держбюджету було питання узгодження з МВФ.

Сьогодні зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо проекту держбюджету-2021.