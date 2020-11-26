Мінфін домовився із МВФ про бюджет-2021, дата приїзду місії невідома

https://racurs.ua/ua/n146993-minfin-domovyvsya-iz-mvf-pro-budjet-2021-data-pryyizdu-misiyi-nevidoma.html

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Міністерство фінансів повідомило про успішні переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Йдеться про обговорення параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

В офіціозі Мінфін повідомляє про те, що наразі домовлялися про спільне із МВФ бачення основних бюджетних показників — обсягів доходів, видатків і дефіциту.

Параметри бюджету наступного року, за оцінками урядовців Києва, збігаються з оцінками фахівців фонду.

Утім, дата приїзду місії фонду у Київ наразі невідома, не робив заяв щодо переговорів і МВФ.

В Мінфіні називають завершення першого етапу переговорів запорукою «початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу».

Консультації з фондом велися щоденно. Уряд шукає шляхи фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

Раніше радник голови Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що Україна не встигне отримати транш МВФ. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що у МВФ є додаткові питання щодо роботи антикорупційних органів та обмежень заробітної плати посадовців.

16 листопада нардеп Данило Гетманцев повідомив, що Рада не встигне в цьому році прийняти держбюджет-2021.