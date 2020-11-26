Трамп помилував Флінна, на черзі — пов’язаний з Януковичем Манафорт

https://racurs.ua/ua/n146992-tramp-pomyluvav-flinna-na-cherzi-pov-yazanyy-z-yanukovychem-i-rf-manafort.html

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Президент США Дональд Трамп помилував колишнього радника Білого дому з національної безпеки Майкла Флінна, якого засудили в межах розслідування спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера щодо втручання Росії в президентські вибори у 2016 році.

Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю генерала Флінна та його чудову родину, я знаю, що у вас тепер буде справді фантастичний День Подяки! — написав Трамп у Твіттері.

Відставний генерал армії Флінн двічі визнавав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо своїх контактів з екс-послом Росії Сергієм Кисляком напередодні інавгурації Трампа. Флінн був головним радником кампанії Трампа у 2016 році. У лютому 2017 року він був змушений піти у відставку після того, як з’ясувалося, що екс-радник ввів в оману віце-президента Майка Пенса в питанні про свої контакти з росіянами. Також під час розслідування було оприлюднено низку фото контактів Флінна з керівництвом Росії.

Цьогоріч Міністерство юстиції США закрило справу проти Флінна. Проте федеральний суддя закликав до подальшого судового розгляду справи Флінна. Помилування Трампа зупинить судові процеси проти екс-радника.

Окрім цього, Трамп найближчим часом може помилувати ще одного свого соратника, пов’язаного з РФ, а також Партією регіонів та екс-президентом-втікачем Віктором Януковичем, Пола Манафорта. За даними видання The Hill, нині юристи добиваються виведення його з-під обвинувачень суду штату Нью-Йорк, щоб залишити лише федеральні обвинувачення.

Офіс окружного прокурора Мангеттена оголосив, що звертається до суду найвищої інстанції штату Нью-Йорк з проханням прийняти рішення про скасування обвинувачень проти Пола Манафорта, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, торік у березні суд штату Нью-Йорк звинуватив екс-главу штабу Трампа у шахрайстві з житловою іпотекою, а також в інших правопорушеннях. У грудні 2019 року суддя відхилив цю справу, постановивши, що вона перекривається попередніми обвинуваченнями в банківському шахрайстві у федеральному суді.

Президентський термін Дональда Трампа спливає 20 січня 2021 року, коли відбудеться інавгурація нового глави Білого дому Джо Байдена. За американським законодавством, президенти можуть помилувати або пом’якшити вироки тим, хто був засуджений федеральними судами, однак не судами окремих штатів.