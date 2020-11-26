Трамп помиловал Флинна, на очереди — связанный с Януковичем и РФ Манафорт

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Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна, которого осудили в рамках расследования спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Приветствую генерала Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения! — написал Трамп в Твиттер.

Отставной генерал армии Флинн дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о контактах с экс-послом России Сергеем Кисляком накануне инаугурации Трампа. Флинн был главным советником кампании Трампа в 2016 году. В феврале 2017 года он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что экс-советник ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса в вопросе о своих контактах с россиянами. Также в ходе расследования были обнародованы фото контактов Флинна с руководством России.

В этом году Министерство юстиции США закрыло дело против Флинна. Однако федеральный судья призвал к дальнейшему судебному рассмотрению дела Флинна. Помилование Трампа остановит судебные процессы против экс-советника.

Кроме этого, Трамп в ближайшее время может помиловать еще одного своего соратника, связанного с РФ, а также Партией регионов и экс-президентом беглецом Виктором Януковичем, Пола Манафорта. По данным издания The Hill, сейчас юристы добиваются вывода его из-под обвинений суд штата Нью-Йорк, чтобы оставить только федеральные обвинения.

Офис окружного прокурора Манхэттена объявил, что обращается в суд высшей инстанции штата Нью-Йорк с просьбой принять решение об отмене обвинений против Пола Манафорта, — говорится в сообщении.



Напомним, в марте 2019 года суд штата Нью-Йорк обвинил экс-главу штаба Трампа в мошенничестве с жилищной ипотекой, а также в других правонарушениях. В декабря 2019 года судья отклонил это дело, постановив, что оно перекрывается предварительным обвинениями в банковском мошенничестве в федеральном суде.

Президентский срок Дональда Трампа истекает 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация нового главы Белого дома Джо Байдена. Согласно американскому законодательству, президенты могут помиловать или смягчить приговоры тем, кто был осужден федеральными судами, однако не судами отдельных штатов.