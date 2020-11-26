Коронавирус лишил жизни 225 человек, заболели свыше 15 тысяч

https://racurs.ua/n146991-koronavirus-lishil-jizni-225-chelovek-zaboleli-svyshe-15-tysyach-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки лишил жизни 225 человек. По состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 тыс. 331 новое инфицирование. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 677 тыс. украинцев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

15 тыс 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников, — говорится в сообщении.

Министр также обнародовал информацию о госпитализации и тестированиях:

госпитализированы — 1 тыс. 955 человек; летальных случаев — 225; выздоровели — 9 тыс. 617 человек; протестировали — 76 тыс. 911 (методом ПЦР — 49 тыс. 323, методом ИФА — 27 тыс. 588).

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 11 тыс. 717 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве — 1 тыс. 399,

Днепропетровской области — 1 тыс. 254,

Киевской области — 979,

Запорожской области — 898,

Харьковской области — 895.

Отметим, что по состоянию на утро 26 ноября во мире зарегистрировали более 60,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, в частности 1,4 млн летальных случаев. Наибольшее количество подтвержденных заражений в США — 13,1 млн, Индии — 9,26 млн и Бразилии — 6,1 млн. Значительный прирост заболеваемости за минувшие сутки зафиксирован в Мексике (10 тыс. 335).

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение 8 млн бесплатных доз вакцины для Украины. При заказе дополнительных партий вакцину можно будет приобрести по специальной цене в 7 долл.