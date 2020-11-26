Итоги «жесткого» заседания ТКГ подвел Киев

https://racurs.ua/n146990-itogi-jestkogo-zasedaniya-tkg-podvel-kiev.html

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Неутешительные итоги «жесткого» заседания Трехсторонней контактной группы подвел Киев — украинская делегация инициирует на следующей неделе внеочередную встречу ТКГ и заявляет о необходимости провести до конца 2020 года встречу «нормандской четверки» на высшем уровне.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ, обнародованном в соцсетях.

Украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокирование российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о 19 участках разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что основой мирного урегулирования являются договоренности на высшем уровне в нормандском формате.

Кравчук принципиально требовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о выполнении парижских договоренностей.

Журналист Сергей Гармаш, советник украинской делегации в ТКГ, в сообщении в Фейсбук отметил, что заседание получилось крайне напряженным из-за обсуждения предложенного российскими террористами «плана действий» для Донбасса.

Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже терпеливого, дипломатического Кравчука… Первый президент Украины поднимает руку, чтобы высказаться, а его не замечают, передавая слово «трем буквам». Когда Грызлов хочет что-то сказать — он просто включает микрофон и говорит… Минские соглашения и само понятие ТКГ ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе, — написал он.



Напомним, 25 ноября в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По ее итогам в пресс-службе делегации не информировали о каких-то сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, а сообщили лишь об инициативе провести внеочередное заседание.