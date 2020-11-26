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Итоги «жесткого» заседания ТКГ подвел Киев
Итоги «жесткого» заседания ТКГ подвел Киевhttps://racurs.ua/n146990-itogi-jestkogo-zasedaniya-tkg-podvel-kiev.htmlРакурс
Неутешительные итоги «жесткого» заседания Трехсторонней контактной группы подвел Киев — украинская делегация инициирует на следующей неделе внеочередную встречу ТКГ и заявляет о необходимости провести до конца 2020 года встречу «нормандской четверки» на высшем уровне.
Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ, обнародованном в соцсетях.
Украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:
освобождение удерживаемых лиц,
разблокирование российской стороной работы КПВВ,
финализация договоренности о 19 участках разминирования,
финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что основой мирного урегулирования являются договоренности на высшем уровне в нормандском формате.
Кравчук принципиально требовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о выполнении парижских договоренностей.
Журналист Сергей Гармаш, советник украинской делегации в ТКГ, в сообщении в Фейсбук отметил, что заседание получилось крайне напряженным из-за обсуждения предложенного российскими террористами «плана действий» для Донбасса.
Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже терпеливого, дипломатического Кравчука… Первый президент Украины поднимает руку, чтобы высказаться, а его не замечают, передавая слово «трем буквам». Когда Грызлов хочет что-то сказать — он просто включает микрофон и говорит… Минские соглашения и само понятие ТКГ ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе, — написал он.
Напомним, 25 ноября в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По ее итогам в пресс-службе делегации не информировали о каких-то сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, а сообщили лишь об инициативе провести внеочередное заседание.
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