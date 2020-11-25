“План Путина” для Донбасса предусматривает выборы и «особый статус» до 2050 года

https://racurs.ua/n146955-plan-putina-dlya-donbassa-predusmatrivaet-vybory-i-osobyy-status-do-2050-goda.html

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«План Путина» для Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы предложили контролируемые Россией представители террористических группировок в ответ на «план Кравчука», реализацию которого инициировала украинская делегация в ТКГ.

Спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что в случае поддержания Россией предложенного террористами плана для Донбасса, страна-оккупант фактически признает себя стороной вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Для меня это означает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта. Не посредником, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это все меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестает делать вид, что она только посредник, — сказал он.

Сайты боевиков пишут, что «план Путина» для ОРДЛО состоит из 15 пунктов, среди которых — внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления на ныне оккупированных территориях особого самоуправления до 2050 года, а также проведение местных выборов спустя пять месяцев после утверждения такого плана в Верховной Раде, сообщает «ЛІГА.Новости».

В свою очередь, Арестович убежден, что если россияне берут ответственность за этот план (украинская делегация попросила их письменно это подтвердить), тогда «мы берем этот план и говорим ОБСЕ, что готовы работать с двумя документами одновременно: нашим и их, и выработаем определенный компромиссный или компиляционный документ».

Он также напомнил, что 9 декабря истекает год с парижского саммита нормандской четверки и выработанных там договоренностей.

Кто будет виновен в их невыполнении? Я думаю, что так как у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически, новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виновен, но будет фиксация официальная, — подчеркнул Арестович.

Напомним, 5 ноября Украина подготовила так называемый «План Кравчука», предусматривающий полное прекращение войны и демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 года. В Кремле ответили, что он расходится с минскими договоренностями. 12 ноября украинская делегация в ТКГ сообщила, что Украина передала свой план в ОБСЕ и ждет от них согласованного с другими переговорщиками по Донбассу единого документа для обсуждения.