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Ракурс
Итоги заседания ТКГ подвели в Киеве — «Сенсация» со знаком минус

Итоги заседания ТКГ подвели в Киеве — «Сенсация» со знаком минус

24 ноя 2020, 18:24
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«План Кравчука» для Донбасса не поддержала российская сторона. Вместо этого Москва в ходе заседания Трехсторонней контактной группы поддержала план марионеточных образований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом по результатам заседания ТКГ во вторник, 24 ноября, украинская делегация сообщила в Фейсбук.

В частности, политическая подгруппа обсудила «План действий», предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком. После переговоров Киев анонсировал «сенсационность» их результатов.

На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, — говорится в заявлении.

Киев попросил Кремль официально подтвердить это заявление в письменном виде до завтрашнего заседания ТКГ на общем уровне.

Теперь ждем их ответа, — добавили в ТКГ.

Также стороны не смогли решить вопрос о разблокировании работы пунктов пропуска на Донбассе.


Напомним, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев предлагает прекратить конфликт на Донбассе в начале 2021 года и провести там местные выборы, чему должна предшествовать полная демилитаризация региона. В тот же день Украина обнародовала пять пунктов мирного плана для Донбасса. Он предусматривает вывод армии РФ, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

Отметим, что вооруженные силы России в 2014—2015 годы осуществили прямое военное вторжение на территорию Украины.

Источник: Ракурс


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