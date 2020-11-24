Підсумки засідання ТКГ підбили у Києві — «Сенсація» зі знаком мінус

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«План Кравчука» щодо Донбасу не підтримала російська сторона. Натомість Москва під час засідання Тристоронньої контактної групи заявила про підтримку плану маріонеткових утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це за результатами засідання ТКГ у вівторок, 24 листопада, українська делегація повідомила у Фейсбук.

Зокрема, політична підгрупа обговорила «План дій", запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком. Після перемовин українська делегація анонсувала «сенсаційність» їхніх результатів.

На засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що Росія підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, — йдеться у заяві.

Київ попросив Кремль офіційно підтвердити цю заяву у письмовому виді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні.

Тепер чекаємо їхньої відповіді, — додали у ТКГ.

Також сторони не змогли вирішити питання щодо розблокування роботи пунктів пропуску на Донбасі.

Нагадаємо, 5 листопада очільник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт на Донбасі на початку 2021 року та провести там місцеві вибори, яким має передувати повна демілітаризація регіону. Того ж дня Україна оприлюднила п’ять пунктів мирного плану щодо Донбасу. Зокрема, він передбачає виведення армії РФ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року.

Зауважимо, що збройні сили Росії у 2014−2015 роках здійснили пряме військове вторгнення на територію України.