Снайпер поранив захисника України біля Авдіївки, він у тяжкому стані — деталі

https://racurs.ua/ua/n146933-snayper-poranyv-zahysnyka-ukrayiny-bilya-avdiyivky-vin-u-tyajkomu-stani-detali.html

Ракурс

Снайпер російських терористів на Донбасі поранив захисника України. Інцидент стався 24 листопада поблизу Авдіївки.

На жаль, боєць перебуває в лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців на своїй Фейсбук-сторінці.

Близько опівдня в передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, — йдеться в повідомленні.

Військові ООС не відкривали вогонь у відповідь, оскільки займалися евакуацією пораненого. Українська сторона повідомила про порушення режиму «тиші» представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти чотири рази зірвали режим припинення вогню на Донбасі. Також у вівторок триває новий раунд переговорів щодо Донбасу.