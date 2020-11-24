Снайпер ранил защитника Украины у Авдеевки, он в тяжелом состоянии — детали

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Ракурс

Снайпер российских террористов на Донбассе ранил защитника Украины. Инцидент произошел 24 ноября близ Авдеевки.

К сожалению, боец находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев на своей Фейсбук-странице.

Около полудня в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Военные ООС не открывали ответный огонь, поскольку занимались эвакуацией раненого. Украинская сторона сообщила о нарушении режима «тишины» представителям ОБСЕ.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты четыре раза срывали режим прекращения огня на Донбассе. Также во вторник продолжается новый раунд переговоров по Донбассу.