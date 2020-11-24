ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Пьяный водитель на внедорожнике протаранил детскую площадку во Львове.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Touareg (Фольксваген Таурег) произошло 24 ноября на улице Торфяной. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

На кадрах видно, как водитель на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, тогда столкнулся с автомобилем BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. После этого машина нарушителя вылетела на детскую площадку.

Там джип протаранил детскую горку и остановился возле качели. Один из очевидцев происшествия едва успел спасти ребенка.

Водителем-нарушителем оказался 24-летний львовянин, который имел признаки опьянения. На злоумышленника правоохранители составили три протокола: за ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и по ст. 261 (административное задержание) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, суперкар Lamborghini разбился 24 ноября в Киевской области во время съемок клипа. Автомобиль гнал по скользкой дороге со скоростью около 200 км/ч, водитель не справился с управлением и машина врезалась в деревья.