Эксклюзивный Lamborghini разбили на Киевщине. Фото: ТопЖыр

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Суперкар Lamborghini разбился 24 ноября в Киевской области.

Эксклюзивное авто попало в дорожно-транспортное происшествие вблизи села Лютеж Вышгородского района. Автомобиль гнался по скользкой дороге со скоростью около 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в деревья. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

Как пишет УНИАН со ссылкой на представителей областной полиции, автомобиль разбился во время съемок музыкального клипа. Предварительно установлено, что машиной управлял актер, совершивший ДТП. Его с травмой головы госпитализировали.

Напомним, 17 ноября в Житомирской области фура раздавила легковой автомобиль, который выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли три человека.