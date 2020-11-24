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Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині. Фото: ТопЖыр

Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині під час шаленої гонитви (ФОТО)

24 лис 2020, 16:20
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Суперкар Lamborghini розбився 24 листопада в Київській області.

Ексклюзивне авто потрапило в дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Лютіж Вишгородського району. Автомобіль гнався по слизькій дорозі зі швидкістю близько 200 км/год. Водій не впорався з керуванням, машину занесло, і вона врізалась у дерева. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

Як пише УНІАН із посиланням на представників обласної поліції, автомобіль розбився під час зйомок музичного кліпу. Попередньо встановлено, що машиною керував актор, який скоїв ДТП. Його з травмою голови госпіталізували.

Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині. Фото: «Київ оперативний» у Facebook


Ексклюзивний Lamborghini розтрощили на Київщині. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

Нагадаємо, 17 листопада в Житомирській області фура розчавила легковий автомобіль, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП загинули троє осіб.


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