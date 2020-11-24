Україна “завернула” угорського чиновника через заборону в’їзду — МЗС розкрило деталі

https://racurs.ua/ua/n146926-ukrayina-zavernula-ugorskogo-chynovnyka-cherez-zaboronu-v-yizdu-mzs-rozkrylo-detali.html

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Іштвана Грежі — чиновника з Угорщини, який був причетний до втручання у перебіг місцевих виборів на Закарпатті, не впустили на територію України. У Міністерстві закордонних справ 24 листопада повідомили деталі цього інциденту.

Відомо, що уповноважений уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштван Грежа сьогодні планував завітати до України.

Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону… Однією з підстав для цього стало встановлення фактів порушення іноземцем українського законодавства… Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин, — зазначили в МЗС.



У міністерстві пояснили, що у випадку із Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, оскільки він брав участь в передвиборчій агітації за одну з політсил.

Нагадаємо, 25 жовтня, в день голосування на українських місцевих виборах, між Україною та Угорщиною загострилися відносини через заклик глави МЗС Угорщини Петера Сіярто до угорців Закарпаття підтримати на виборах одну із угорських партій та чинного мера міста Берегова. В МЗС України це розцінили як втручання у внутрішні справи України, вручили ноту угорському послу та заявили про заборону в’їзду двом високопосадовцям Угорщини на територію України.