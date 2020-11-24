Футбольні фанати закинули у сміттєвий бак директора стадіону у Чернігові. Фото: Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n146923-futbolni-fanaty-zakynuly-u-smittievyy-bak-dyrektora-stadionu-u-chernigovi-video.html

Ракурс

Футбольні фанати в Чернігові влаштували розбірки з директором стадіону імені Ю. Гагаріна Олександром Овчаренком.

У вівторок, 24 листопада, група з 30 молодиків із символікою футбольного клубу «Десна» прийшли до кабінету в. о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка. Чиновника вивели на вулицю, закинули у сміттєвий бак та йому чоловікові голову. Про це повідомляє «Суспільне Чернігів».

Після цього невідомі організовано вийшли зі стадіону та роз’їхалися. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події. В обласній поліції зазначили, що відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

На посаду в. о. директора стадіону Овчаренка призначили 18 листопада. Того ж дня представники ультрас «Десни» заявили, що цьому футбольному клубу можуть заборонити грати на цій арені. Овчаренко цю інформацію спростував.

Нагадаємо, після призначення на посаду головного тренера київського «Динамо» Мірчи Луческу фанати команди влаштовували акції протесту.