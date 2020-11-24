Футбольные фанаты забросили в мусорный бак директора стадиона в Чернигове. Фото: Скриншот из видео

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Футбольные фанаты в Чернигове устроили разборки с директором стадиона имени Ю. Гагарина Александром Овчаренко.

Во вторник, 24 ноября, группа из 30 молодых людей с символикой футбольного клуба «Десна» пришли в кабинет и. о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко. Чиновника вывели на улицу, забросили в мусорный бак и разбили ему голову. Об этом сообщает «Общественное Чернигов».

После этого неизвестные организованно вышли со стадиона и разъехались. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. В областной полиции отметили, что сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

На должность и. о. директора стадиона Овчаренко назначили 18 ноября. В тот же день представители ультрас «Десны» заявили, что этому футбольному клубу могут запретить играть на этой арене. Овчаренко эту информацию опроверг.

Напомним, после назначения на пост главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу фанаты команды устраивали акции протеста.