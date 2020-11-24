Погода на 25 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 25 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9°.

Днем столбики термометров покажут от +3° до +9°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 ноября будет пасмурной, ожидается дождь. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки +1°, а днем ожидается +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет по-зимнему холодной, небо затянут облака, прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до + 2°, а днем столбики термометра поднимутся до +5° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода во Львове завтра солнечная, осадки не ожидается. Температурные показатели будут следующими: ночью −1−1° тепла, а днем — 6−9° выше нуля.

Погода в Карпатах 25 ноября прогнозируется солнечная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до + 1° тепла, а днем составит 4−6° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные геомагнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.