Погода на 25 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 25 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до +9°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3° до +9°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 25 листопада буде похмурою, очікується дощ. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки +1°, а вдень очікується +6° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде по-зимовому холодною, небо затягнуть хмари, очікується дощ. Температура повітря вночі складе від 0 до +2°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +5° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними, без опадів. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода у Львові завтра сонячна, опади не очікується. Температурні показники будуть такими: уночі −1−1° тепла, а вдень — 6−9° вище нуля.

Погода в Карпатах 25 листопада прогнозується сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень складе 4−6° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.