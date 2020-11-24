Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n146921-zelenskyy-rozpoviv-pro-schastya-u-2020-roci-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вважає, що ЗМІ мовчать про хороше.

Тож Зеленський записав нове відео, в якому розповів про особливості поняття «щастя» у 2020 році.

Виявилось, що в 2020 році щастя може приносити таке незвичне поєднання чотирьох слів: «РНК збудника не виявлено», — зазначив він.

Так Зеленський прокоментував отримання ним негативного тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Президент зазначив, що він щасливий повернутися до роботи у звичному режимі, а також побачити дружину та дітей не через екран телефону.

Щасливий приєднатися до команди українців, які перемогли COVID, — додав він.

Про госпіталізацію Зеленського внаслідок виявлення у нього коронавірусу стало відомо 9 листопада. 23 листопада Зеленський повідомив, що одужав.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 24 листопада, у відеозверненні пообіцяв бізнесу небувалі виплати для компенсації втрат від карантину.