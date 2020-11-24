Зеленський пообіцяв бізнесу небувалі виплати для компенсації втрат від карантину, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n146915-zelenskyy-poobicyav-biznesu-nebuvali-vyplaty-dlya-kompensaciyi-vtrat-vid-karantynu-video.html

Ракурс

Компенсації бізнесу пообіцяв президент Волоидмир Зеленський, аби зменшити тягар карантинних обмежень. Глава держави 24 листопада оприлюднив чергове відео, у якому описав суть ймовірної допомоги держави.

Наприклад, 8 тис. грн допомоги отримають ті, хто постраждав через посилення карантинних заходів. Йшлося у зверненні президента і про компенсацію витрат за сплату єдиного соціального внеску, анулювання податкового боргу, податкові канікули, «дитячі» виплати ФОПам і розширення кредитної програми «5−7−9».

В цілому підтримка бізнесу, за логікою президента, буде йти у таких напрямках:

Фізичні особи — підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн. Суб'єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць. Це буде сума, пропорційна часу простою, у розмірі до 8 тис. грн на одного працівника. Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників (1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб). Якщо через посилення карантину діяльність забороняється, бізнесмен отримає компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб — підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ. Відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні — матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років, компенсації з часткового безробіття.

Усі ці ініціативи будуть у пакеті законів, які Офіс президента внесе у Раду. Зеленський заявив, що сподівається на підтримку парламенту та ухвалення відповідних змін. Президент у понеділок повернувся до звичного режиму роботи після негативного тесту на Covid-19.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Держказначейство зупинило фінансування всіх державних видатків, крім захищених (зарплат бюджетників, пенсій, соцвиплат, погашення боргів).