В Україні розпочалася бюджетна криза, фото: PxHere

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Бюджетна криза розпочалася в Україні.

Держказначейство зупинило фінансування всіх державних видатків, крім захищених (зарплат бюджетників, пенсій, соцвиплат, погашення боргів тощо). Про це повідомляє видання «Економічна правда» з посиланням на двох високопосадовців Кабміну.

Зазначається, що останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення незахищених видатків Держказначейство обслуговувало 20 листопада.

Казначейство здійснює виконання показників держбюджету та обслуговування інших клієнтів відповідно до законодавства, — повідомили виданню в прес-службі Мінфіну.

Водночас у Держказначействі на запит «Європейської правди» не відповіли.

Варто додати, що колишній виконувач обов’язків міністра економіки Павло Кухта на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на власні джерела, нещодавно заявив, що з 9 листопада Держазначейство працює «в режимі картотеки».

«До ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають», — зазначив він.



За словами Кухти, в новітній історії України в середині листопада такої ситуації не було вже щонайменше 10 років.

Нагадаємо, колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що нового траншу від Міжнародного валютного фонду Україна до кінця цього року вже не отримає.