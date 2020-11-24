Медсестра. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n146896-do-i-pislya-koronavirusu-medsestra-u-ssha-pokazala-yak-zminylasya-za-misyaci-roboty.html

Ракурс

Коронавірус у США вирує, а потік нових хворих щоденно зростає. Хворобу підхопив навіть президент країни Дональд Трамп.

Натомість медсестра реанімації з США, яка розпочала свою роботу під час пандемії коронавірусу, показала, як робота на передовій вплинула на неї. Про це повідомляють «Букви».

Повідомляється, що одна з користувачів Twitter під ніком @kathryniveyy, яка працює медсестрою критичної допомоги у США і лікує хворих на коронавірус, показала два своїх фото. Перше було зроблено, коли вона починала працювати в лікарні, а друге зараз, у розпал коронавірусу.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals�� (@kathryniveyy) November 22, 2020

Для цього допису вона використала популярний у Twitter мем «Як це почалося/як це відбувається». За добу цей допис зібрав понад 600 тис. лайків, тисячі репостів та коментарів. Деякі колеги підтримали ініціативу медсестри, і створили такі самі дописи, де показали, як вони виглядають після тривалої епідемії.

Коли фото привернули увагу значної кількості користувачів, авторка додала невелику розповідь про свою роботу.

Я люблю бути медсестрою. Я точно не очікувала, що стану новою медсестрою в середині сильно політизованої пандемії. Навіть в умовах пандемії я більше нічого не хочу робити. Догляд за найхворішими хворими — це честь, і я ціную своїх пацієнтів, — додала вона.

Жінка розповіла, наскільки це важко — спостерігати за тим, як помирають пацієнти. За її словами, смерті пацієнтів руйнують її з середини, а також руйнівним є те, що здоровий глузд і порядність були політизовані. Вона наголосила, що COVID-19 — жорстока хвороба, яку «не побажаєш найлютішому ворогу».

Зрозумійте, будь ласка, що ви захищаєте не просто себе, а людей, які вас оточують, — закликала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові до Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту перевели хворого на коронавірус чоловіка — після цього лікарі почали масово звільнятися з медустанови.