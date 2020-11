Коронавірус у США вирує, а потік нових хворих щоденно зростає. Хворобу підхопив навіть президент країни Дональд Трамп.

Натомість медсестра реанімації з США, яка розпочала свою роботу під час пандемії коронавірусу, показала, як робота на передовій вплинула на неї. Про це повідомляють «Букви».

Повідомляється, що одна з користувачів Twitter під ніком @kathryniveyy, яка працює медсестрою критичної допомоги у США і лікує хворих на коронавірус, показала два своїх фото. Перше було зроблено, коли вона починала працювати в лікарні, а друге зараз, у розпал коронавірусу.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B