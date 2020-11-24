Медсестра. Фото: Буквы

https://racurs.ua/n146896-do-i-posle-koronavirusa-medsestra-v-ssha-pokazala-kak-izmenilas-za-mesyacy-raboty.html

Ракурс

Коронавирус в США бушует, а поток новых больных ежедневно растет. Болезнь подхватил даже президент страны Дональд Трамп.

В то же время медсестра реанимации из США, которая начала свою работу во время пандемии коронавируса, показала, как работа на передовой повлияла на нее. Об этом сообщают «Буквы».

Сообщается, что одна из пользователей Twitter под ником @kathryniveyy, которая работает медсестрой критической помощи в США и лечит больных коронавирусом, показала два своих фото. Первое было сделано, когда она только начинала работать в больнице, а второе сейчас, в разгар эпидемии.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals�� (@kathryniveyy) November 22, 2020

Для этого поста она использовала популярный в Twitter мем «Как это началось/как это происходит». За сутки этот пост собрал более 600 тыс. лайков, тысячи репостов и комментариев. Некоторые коллеги поддержали инициативу медсестры, и создали такие же сообщения, где показали, как они выглядят после длительной эпидемии.

Когда фото привлекли внимание большого количества пользователей, автор добавила небольшой рассказ о своей работе.

Я люблю быть медсестрой. Я точно не ожидала, что стану новой медсестрой в середине сильно политизированной пандемии. Даже в условиях пандемии я больше ничего не хочу делать. Уход за самыми больными пациентами — это честь, и я ценю своих пациентов, — добавила она.

Женщина рассказала, насколько это тяжело — наблюдать за тем, как умирают пациенты. По ее словам, смерти пациентов разрушают ее изнутри, а также разрушительным является то, что здравый смысл и порядочность были политизированы. Она подчеркнула, что COVID-19 — жестокая болезнь, которую «не пожелаешь злейшему врагу».

Поймите, пожалуйста, что вы защищаете не просто себя, а людей, которые вас окружают, — призвала она.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове в Харьковский областной диспансер радиационной защиты перевели больного коронавирусом мужчину — после этого врачи начали массово увольняться из медучреждения.