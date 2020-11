Коронавирус в США бушует, а поток новых больных ежедневно растет. Болезнь подхватил даже президент страны Дональд Трамп.

В то же время медсестра реанимации из США, которая начала свою работу во время пандемии коронавируса, показала, как работа на передовой повлияла на нее. Об этом сообщают «Буквы».

Сообщается, что одна из пользователей Twitter под ником @kathryniveyy, которая работает медсестрой критической помощи в США и лечит больных коронавирусом, показала два своих фото. Первое было сделано, когда она только начинала работать в больнице, а второе сейчас, в разгар эпидемии.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B