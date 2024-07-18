Байден заболел COVID-19

Джо Байден, фото: Jay Godwin

https://racurs.ua/n197401-bayden-zabolel-covid-19.html

Ракурс

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 17 липня, коли перебував у Лас-Вегасі для участі в низці заходів.

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на Білий дім.

У своїй заяві прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що Байден отримав позитивний результат «після його першого заходу в Лас-Вегасі».

Він вакцинований і бустований, і у нього спостерігаються легкі симптоми, — зазначила вона.

Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки в повному обсязі протягом цього часу. Білий дім буде регулярно інформувати про статус президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки на посаді, перебуваючи в ізоляції, — додала речниця.

Після поїздки до Лас-Вегасу Байден мав вирушити до Делаверу.

Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, повідомив лікар Байдена в заяві, оприлюдненій Білим домом. Симптоми Байдена включали:

нежить;

сухий кашель;

«загальне нездужання».

Його лікар повідомив, що він вже прийняв першу дозу «Паксловіду» — ліків, покликаних зменшити ймовірність госпіталізації або смерті.

За словами лікаря, у Байдена немає лихоманки, а частота дихання в нормі.

Сьогодні вдень я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре і дякую всім за добрі побажання, — зазначається на офіційній сторінці Байдена у соцмережі X. — Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу.

81-річний Байден і його 78-річний опонент на цьогорічних президентських виборах Дональд Трамп вже перехворіли на COVID-19 раніше. Востаннє Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус у 2022 році. Трамп отримав позитивний результат у 2020 році.

Джерело: NBC News, POTUS