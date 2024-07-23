Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n197594-u-baydena-negatyvnyy-test-na-koronavirus-vin-vyyshov-z-izolyaciyi-likar.html

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У президента США Джо Байдена тест на коронавірусну хворобу COVID-19 показав негативний результат і незабаром після цього він вийшов із ізоляції, щоб повернутися до Білого дому.

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Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на заяву лікаря Бадейна Кевіна О’Коннора.

За словами медика, президент США пройшов експрес-тест на антиген Binax і отримав негативний результат, «симптоми зникли». За кілька хвилин до того, як було оголошено про результат тесту, кортеж Байдена покинув його будинок у Рехобот-Біч, штат Делавер, щоб повернутися до Білого дому.

О’Коннор зазначив, що під час інфекції у Байдена «ніколи не було лихоманки», його життєві показники «залишалися нормальними», а легені «чистими». Лікар сказав, що він спостерігатиме за будь-якими рецидивами хвороби та інформуватиме Білий дім про зміни в стані Байдена.

Він також повторював під час ізоляції Байдена, що той «продовжує виконувати всі свої президентські обов’язки».

Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час проведення заходів своєї передвиборчої кампанії у Лас-Вегасі 17 липня і з тих пір був ізольований у своєму будинку в Рехобот-Біч. 21 липня він оголосив, що відмовляється від участі у президентських виборах 2024 року і підтримав віце-президента Камалу Гарріса як нового кандидата.

Джерело: The Hill