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Сотні тисяч вибухобезпечних предметів вже знешкодили сапери ДСНС, фото: ДСНС

512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили з початку повномасштабного вторгнення — ДСНС (ФОТО)

23 лип 2024, 20:31
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В Україні вже понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного російського вторгнення.


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Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши фото вибухонебезпечних предметів, які були знайдені та знешкоджені саперами.

У відомстві наголошують, що в разі виявлення підозрілої знахідки слід керуватися трьома основними правилами:

  • не чіпай;
  • відійди на відстань, не менше ніж 100 м;
  • зателефонуй «101».

Сотні тисяч вибухобезпечних предметів вже знешкодили сапери ДСНС, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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