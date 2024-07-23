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Сотні тисяч вибухобезпечних предметів вже знешкодили сапери ДСНС, фото: ДСНС
512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили з початку повномасштабного вторгнення — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197593-512-tys-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-zneshkodyly-z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-dsns.htmlРакурс
В Україні вже понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного російського вторгнення.
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Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши фото вибухонебезпечних предметів, які були знайдені та знешкоджені саперами.
У відомстві наголошують, що в разі виявлення підозрілої знахідки слід керуватися трьома основними правилами:
- не чіпай;
- відійди на відстань, не менше ніж 100 м;
- зателефонуй «101».