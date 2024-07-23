Сотни тысяч взрывобезопасных предметов уже обезвредили саперы ГСЧС, фото: ГСЧС

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В Україні вже понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши фото вибухонебезпечних предметів, які були знайдені та знешкоджені саперами.

У відомстві наголошують, що в разі виявлення підозрілої знахідки слід керуватися трьома основними правилами: