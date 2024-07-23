В порту «Кавказ» поврежден российский паром, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n197592-vsu-suschestvenno-povredili-rossiyskiy-parom-v-portu-kavkaz-genshtab-foto.html

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Угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в ніч на сьогодні, 23 липня завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому «Славянин»

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у порту «Кавказ» (розташований у Краснодарському краї рф навпроти Криму).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що «Славянин» — третій і останній залізничний паром, який рф мали у цьому регіоні.