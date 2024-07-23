Заседание Бюджетного комитета, фото: Руслана Пидласа

https://racurs.ua/n197591-komitet-rady-utverdil-predlojeniya-u-budjetnoy-deklaraciu-pravitelstva-na-2025-2027-gody.html

Ракурс

Бюджетний комітет Верховної Ради сьогодні, 23 липня, затвердив пропозиції до Бюджетної декларації уряду на 2025−2027 роки.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тільки що Бюджетний комітет затвердив пропозиції до нашумілої Бюджетної декларації Уряду на 2025−2027 роки, яка передбачає заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону. До речі, тільки 2 голоси проти — мій і Андрія Лопушанського, — зазначив Гончаренко.

Так ось, за Регламентом Верховної Ради, це можна зробити не пізніше 11 серпня. Якщо це не розглянуто до 11 серпня, то Бюджетна декларація залишається прийнятою без жодних пропозицій Ради, — додав він.

За словами нардепа, за графіком перше засідання Ради у наступному місяці планувалося 20 серпня.

Але, по-перше цей графік є абсолютно умовним і ніким офіційно не затвердженим. По-друге голова ВР може скликати засідання в будь-який момент, — зазначив він.

Очільниця Бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що комітет, розглянувши Бюджетну декларацію, рекомендує Уряду в Держбюджеті 2025 (основні позиції):

збільшити планові доходи (відповідно до своєї ж власної ініціативи) і зробити аудит наявних податкових пільг, щоб убезпечити бюджет від необґрунтованих втрат; затвердити Стратегію управління державним боргом 2025−2027; вжити заходів щодо реструктуризації державного і гарантованого державою боргу; жорстко пріоритезувати витрати бюджету, відмовившись від непершочергових, неактуальних та неефективних витрат, сконцентрувати фінансовий ресурс на зміцненні обороноздатності, відбудові, справедливому та адресному соціальному захисті громадян, які потрапили у складні життєві обставини, та підтримці ветеранів російсько-української війни; опрацювати можливість підвищення у 2025−2027 роках розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, виходячи з наявних фінансових ресурсів та за умови достатнього забезпечення коштами потреб оборони; звернути увагу на необхідність впровадження грейдової системи оплати праці на державній службі у профільному законодавстві, а не в державному бюджеті (прийняти законопроект № 8222); врахувати при розподілі видатків державного бюджету на соціальний захист коштів на підтримку ВПО на підставі даних постійного моніторингу кількості таких осіб та з урахуванням можливих змін; продовження роботи Фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою ліквідації гуманітарних, соціальних та економічних наслідків, спричинених збройною агресією рф проти України; недопущення передачі державою повноважень ОМСам без відповідного фінансового забезпечення; збереження стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів, забезпечивши у разі зменшення таких джерел компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. знайти шляхи зміцнення фінансової спроможності територіальних громад, опрацювавши можливості:

зарахування до загального фонду місцевих бюджетів більшої частки ПДФО (в розмірі 64%);

продовження зупинки дії статей 98 і 99 Бюджетного кодексу в частині передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету;

визначення механізмів здійснення оцінки майна, яка відображатиме поточну ринкову вартість об'єктів нерухомості та яку можна буде використовувати в цілях оподаткування майна;

винайдення механізму компенсації заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.