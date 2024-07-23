Руслан Стефанчук, фото: «Украинская правда»

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Наступне засідання Верховної Ради відбудеться, щойно народні депутати напрацюють остаточний варіант законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

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Про це сьогодні, 23 липня, в коментарі виданню «Українська правда» заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як тільки робоча група завершить напрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов‘язаних із Росією, і представить його погоджувальній раді, ми одразу визначимо дату наступного засідання, — зазначив він.

За словами Стефанчука, на засіданні однієї з погоджувальних рад одноголосно ухвалили рішення, що відповідний проект закону буде винесено на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку. Після того, як почали збирати голоси, виявилося, що проголосувати «за» готові орієнтовно 225−226 депутатів, але кінцевих списків ще немає.

Стефанчук уточнив, що він підтримує цей законопроект.

Тому сьогодні ми зібралися і вирішили дати час внутрішній робочій групі для доопрацювання цього законопроекту, — зазначив він. — Справа в тому, що він значно змінився до другого читання, порівняно з першим. І деякі колеги не погоджуються з усіма змінами.

До того ж цей законопроект має бути таким, щоб його ніхто не зміг оскаржити в Конституційному суді України після ухвалення. Щойно робоча група завершить роботу над документом — ми одразу винесемо його в зал, — додав він.

Нагадаємо, низка народних депутатів сьогодні заблокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи розгляду цього законопроекту. Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко згодом заявив, що наступне засідання Ради розпочнеться з закону про заборону російської церкви — якщо найближчими днями цей закон не поставлять на розгляд, засідань не буде.

Джерело: «Українська правда»