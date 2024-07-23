Тысячи освобожденных заключенных присоединились к защите Украины, фото: «Голос Украины»

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У Збройних силах уже служать 3,8 тис. звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ.

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Про це в коментарі виданню «Українська правда» розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі, — зазначив Костенко.

За словами нардепа, наразі попит на мобілізацію до ЗСУ серед ув’язнених зменшився — основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу. На думку Костенка, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тис. ув’язнених.

Також Костенко висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув’язнених.

Джерело: «Українська правда»