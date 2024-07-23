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Последствия инцидента во многоэтажке во Львове, фото: ГСЧС
Во львовской многоэтажке взорвалась туристическая газовая горелка (ФОТО)https://racurs.ua/n197586-vo-lvovskoy-mnogoetajke-vzorvalas-turisticheskaya-gazovaya-gorelka-foto.htmlРакурс
У Львові в одній із квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник.
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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук, — вказано в повідомленні. — Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.
У ДСНС наголошують — газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі, вдома ним користуватися не рекомендують.
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