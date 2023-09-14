Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во Львове кот закрыл хозяйку на балконе

Во Львове полицейские освободили женщину, которую закрыл на балконе кот (ВИДЕО)

14 сен 2023, 19:28
999

У Львові вчора, 14 вересня, вдень до поліції надійшов виклик від мешканки багатоповерхівки на вулиці Грінченка, яка помітила, що її сусідка перебуває зачинена на балконі — жінка нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання були вкрай небажаними.


.

Про це повідомила прес-служба МВС, опублікувавши відповідне відео.

Патрульні приїхали на виклик та здивувались, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню, — вказано в повідомленні.

Тож патрульні, щоб звільнити жінку з пастки, через вікно піднялися до квартири на другому поверсі багатоповерхівки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров