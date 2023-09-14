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Во Львове кот закрыл хозяйку на балконе
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У Львові вчора, 14 вересня, вдень до поліції надійшов виклик від мешканки багатоповерхівки на вулиці Грінченка, яка помітила, що її сусідка перебуває зачинена на балконі — жінка нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання були вкрай небажаними.
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Про це повідомила прес-служба МВС, опублікувавши відповідне відео.
Патрульні приїхали на виклик та здивувались, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню, — вказано в повідомленні.
Тож патрульні, щоб звільнити жінку з пастки, через вікно піднялися до квартири на другому поверсі багатоповерхівки.
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