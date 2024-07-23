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Ракурс
Наслідки інциденту у багатоповерхівці у Львові, фото: ДСНС

У львівській багатоповерхівці вибухнув туристичний газовий пальник (ФОТО)

23 лип 2024, 16:58
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У Львові в одній із квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник.


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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук, — вказано в повідомленні. — Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.

У ДСНС наголошують — газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі, вдома ним користуватися не рекомендують.

Наслідки інциденту у багатоповерхівці у Львові, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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