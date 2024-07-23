Наслідки інциденту у багатоповерхівці у Львові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197586-u-lvivskiy-bagatopoverhivci-vybuhnuv-turystychnyy-gazovyy-palnyk-foto.html

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У Львові в одній із квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник.

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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук, — вказано в повідомленні. — Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.

У ДСНС наголошують — газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі, вдома ним користуватися не рекомендують.