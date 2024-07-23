Садибу Зеленських Мінкульт визнав пам’яткою архітектури

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Садибу Зеленський у Києві знесли 19 липня, фото: «Цегла»
Садибу Зеленських Мінкульт визнав пам’яткою архітектуриhttps://racurs.ua/ua/n197585-sadybu-zelenskyh-minkult-vyznav-pam-yatkou-arhitektury.htmlРакурс
Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану 19 липня Садибу Зеленських у Києві пам’яткою архітектури.
.
Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомляє громадська організація «Цегла».
Міністерство культури визнало Садибу Зеленських памʼяткою, а Департамент охорони культурної спадщини КМДА — зобовʼязала внести її до Переліку памʼяток м. Києва, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одноголосно.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...