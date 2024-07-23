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Ракурс
Садибу Зеленський у Києві знесли 19 липня, фото: «Цегла»

Садибу Зеленських Мінкульт визнав пам’яткою архітектури

23 лип 2024, 16:36
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Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану 19 липня Садибу Зеленських у Києві пам’яткою архітектури.


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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомляє громадська організація «Цегла».

Міністерство культури визнало Садибу Зеленських памʼяткою, а Департамент охорони культурної спадщини КМДА — зобовʼязала внести її до Переліку памʼяток м. Києва, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одноголосно.

Джерело: Ракурс


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