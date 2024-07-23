Садибу Зеленських Мінкульт визнав пам’яткою архітектури

Садибу Зеленський у Києві знесли 19 липня, фото: «Цегла»

https://racurs.ua/ua/n197585-sadybu-zelenskyh-minkult-vyznav-pam-yatkou-arhitektury.html

Ракурс

Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану 19 липня Садибу Зеленських у Києві пам’яткою архітектури.

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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомляє громадська організація «Цегла».

Міністерство культури визнало Садибу Зеленських памʼяткою, а Департамент охорони культурної спадщини КМДА — зобовʼязала внести її до Переліку памʼяток м. Києва, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одноголосно.