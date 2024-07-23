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Блокування трибуни Верховної Ради, фото: Петро Порошенко
Наступне засідання Ради розпочнеться з розгляду закону про заборону російської церкви — Порошенко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197584-nastupne-zasidannya-rady-rozpochnetsya-z-rozglyadu-zakonu-pro-zaboronu-rosiyskoyi-cerkvy.htmlРакурс
Наступне засідання Ради розпочнеться з закону про заборону російської церкви. Якщо найближчими днями цей закон не поставлять на розгляд, засідань Верховної Ради не буде.
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Про це заявив п’ятий президент України, а нині нардеп «Євросолідарності» Петро Порошенко за результатами переговорів, спричинених сьогоднішнім блокуванням депутатами трибуни парламенту.
За словами Порошенка, до засідання Ради робоча група напрацює декілька важливих питань:
- про дедлайн — що це питання має бути вирішене до 20 серпня;
- про те, щоб не лише уряд, але й Верховна Рада могли звертатися до суду щодо ліквідації УПЦ МП тощо.
Це стало можливим, бо всі фракції парламенту об'єднатися, крім ОПЗЖ. Навіть величезна частина «слуг» також вийшла і взяла участь у блокуванні трибуни, — наголосив Порошенко.
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