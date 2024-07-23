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Ракурс
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка про вчасне оновлення даних

У «Резерв+" з’явилася спеціальна позначка про вчасне оновлення даних

23 лип 2024, 15:26
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У тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані у застосунку «Резерв+", з’явилася спеціальна позначка про це.


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Про це розповіли у Міноборони.

Для отримання позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов’язаного та клікнути на «Оновити документ» (третій пункт у меню).

Після цього на головній сторінці застосунку під написом «військово-обліковий документ» з’явиться галочка та напис «Дані уточнено вчасно». Про це пише «Ліга» із посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

Джерело: Ракурс


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